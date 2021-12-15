Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос была некоторое время солисткой группы ВИА Гра. А недавно победила на шоу "Танці з зірками". При этом артистка не забывает о страничке в Инстаграм, где ведет свой блог.
На новых сторис звезда решила ответить на вопросы фанатов.
"Поговорим о разном", - пригласила к разговору Санта.
"Подскажите, пожалуйста, каким методом убрать животик", - написал фанат.
Внучка Ротару обнародовала кадры роскошной свадьбы на берегу Карибского моря: "Красивая вы пара"
Ни жены, ни детей: Хименес-Браво честно ответил Осадчей, как относится к своему предстоящему юбилею
Полякова в кардинально новом образе появилась за ручку с экс-кавалером Огневич: "Не первый год живу..."
Каднай и Лида Ли после "Танців з зірками" удивили новостями, засветившись вместе: "Напоминает Måneskin"
В Снежной Королеве на "Маске" узнали известную певицу: "Это точно Кароль"
"После этого фото посыпались вопросы о беременности. Я всего-то поужинала перед мероприятием. Лучший способ это питание и coolsculpting", - ответила Санта и добавила фото, где она в наряде с заметным животиком.
"В чем сила женщины?", - спросил еще один фанат.
"В любви, в энергии, в уюте, красоте, доброте, цельности, уверенности, умиротворенности. Когда женщина становится счастливой, когда она светится от любвви и радостии, к ней притягивает правильных людей, желаемые вещи, удачные обстоятельства. Сила женщины в умении быть разной. Женщина зарождает и возрождает жизнь", - ответила Санта.
Напомним, расстроенная Димопулос разнесла продолжение "Секса в большом городе" в пух и прах
А еще Politeka писала, что Санта Димопулос в роскошном бархатном платье пофасонила на светской тусовке
Также Politeka сообщала, что у Димопулос разглядели "животик", певица отреагировала