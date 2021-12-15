Певица Санта Димопулос, которая победила на "Танцях з зірками", показала в эффектном наряде и рассказала о животике.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос была некоторое время солисткой группы ВИА Гра. А недавно победила на шоу "Танці з зірками". При этом артистка не забывает о страничке в Инстаграм, где ведет свой блог.

На новых сторис звезда решила ответить на вопросы фанатов.

"Поговорим о разном", - пригласила к разговору Санта.

"Подскажите, пожалуйста, каким методом убрать животик", - написал фанат.

"После этого фото посыпались вопросы о беременности. Я всего-то поужинала перед мероприятием. Лучший способ это питание и coolsculpting", - ответила Санта и добавила фото, где она в наряде с заметным животиком.

"В чем сила женщины?", - спросил еще один фанат.

"В любви, в энергии, в уюте, красоте, доброте, цельности, уверенности, умиротворенности. Когда женщина становится счастливой, когда она светится от любвви и радостии, к ней притягивает правильных людей, желаемые вещи, удачные обстоятельства. Сила женщины в умении быть разной. Женщина зарождает и возрождает жизнь", - ответила Санта.

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