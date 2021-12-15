Уже несколько недель в Сети обговаривают финал шоу "Холостячка-2", в котором Злата Огневич выбрала бизнесмена Андрея Задвороного, передает Politeka.net. Пара рассталась всего спустя полтора месяца после завершения съемок. По словам победителя шоу, у него внезапно пропали чувства к певице.
Примечательно, что зрители присылают много негативных сообщений в сторону Златы Огневич и Андрея Задворного, но первая уверяет, что не строит из себя жертву и продолжает жить дальше.
Звезда опубликовала кадры новой фотосессии, где она позирует в красивом платье и с красной помадой на губах. В посте артистка рассказала, что потрясение ведет к трансформации и раскрывает внутреннюю силу.
"А сейчас я на всех уровнях ощущаю появление нового, чего-то большОго и неизвестного мне, но именно ТОГО, чего ТАК долго ждала... Мне так не хватало именно этого шторма, чтобы перейти на следующий этап жизни 🙌🏾", - интригующе написала Злата Огневич.
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В комментариях пользователи Сети написали много слов поддержки певице, и пожелание ей всего хорошего.
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