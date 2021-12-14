Новорічний концерт-зйомка "Квартал 95" йтиме два дні. Український співак Олег Винник звернувся до шанувальників з цього приводу.

Як відомо, Олег Винник в останні місяці скасував всі свої концерти, а деякі переніс на весну наступного року. Причина - проблеми зі здоров'ям. Однак, під Новий рік шанувальників чекає неймовірний сюрприз - Винник оголосив, що візьме участь у зйомках святкового "Вечірнього Кварталу", передає Politeka.net з посиланням на "сторіз" співака в Instagram.

"Побачимося вже завтра 😉🎄", - повідомив Винник.

Відзначимо, у зв'язку з великим ажіотажем, "Квартал 95" проведе відразу два новорічних концерти в Палаці "Україна" - 15 і 16 грудня.

У перший день глядачів чекають музичні сюрпризи і несподівані дуети від: Мумій Троль, Оля Полякова, Олег Винник, Іван Дорн, MOZGI і DOROFEEVA. На наступний день виступлять: Софія Ротару, MONATIK, Тіна Кароль і Антитіла.

Українці бурхливо обговорюють майбутню подію, зокрема появу на одній сцені Кароль і Ротару:

"Вона нещодавно була в Москві"

"Подвійні стандарти - це ганьба"

"А новіше нічого немає?😮"

"Вона - легенда! Вона об'єднує людей! Вона несе любов! Вона пробуджує віру в найкращі почуття! Цінуйте її поки вона є!"

"Ось сперечатися тут немає сенсу. Ротару поважають і люблять і в Україні, і в Росії, і Білорусі"

"Які люди злі! Не хочете, не слухайте! Не приходьте на концерт. Повірте, зі ста чоловік нічого не зміниться, Софію Михайлівну люблять мільйони! 🙌 Чекаємо 😍"

Нагадаємо, ким був і скільки заробляв Винник до Всеукраїнської слави, в Мережу злили рідкісні кадри: "Якби тоді я думав мізками..."

Як повідомляла Politeka, Ротару після російської "пісні року" з'явиться на сцені "Вечірнього Кварталу": "це ганьба"

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