Як відомо, Олег Винник в останні місяці скасував всі свої концерти, а деякі переніс на весну наступного року. Причина - проблеми зі здоров'ям. Однак, під Новий рік шанувальників чекає неймовірний сюрприз - Винник оголосив, що візьме участь у зйомках святкового "Вечірнього Кварталу", передає Politeka.net з посиланням на "сторіз" співака в Instagram.
"Побачимося вже завтра 😉🎄", - повідомив Винник.
Відзначимо, у зв'язку з великим ажіотажем, "Квартал 95" проведе відразу два новорічних концерти в Палаці "Україна" - 15 і 16 грудня.
У перший день глядачів чекають музичні сюрпризи і несподівані дуети від: Мумій Троль, Оля Полякова, Олег Винник, Іван Дорн, MOZGI і DOROFEEVA. На наступний день виступлять: Софія Ротару, MONATIK, Тіна Кароль і Антитіла.
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Українці бурхливо обговорюють майбутню подію, зокрема появу на одній сцені Кароль і Ротару:
"Вона нещодавно була в Москві"
"Подвійні стандарти - це ганьба"
"А новіше нічого немає?😮"
"Вона - легенда! Вона об'єднує людей! Вона несе любов! Вона пробуджує віру в найкращі почуття! Цінуйте її поки вона є!"
"Ось сперечатися тут немає сенсу. Ротару поважають і люблять і в Україні, і в Росії, і Білорусі"
"Які люди злі! Не хочете, не слухайте! Не приходьте на концерт. Повірте, зі ста чоловік нічого не зміниться, Софію Михайлівну люблять мільйони! 🙌 Чекаємо 😍"
Нагадаємо, ким був і скільки заробляв Винник до Всеукраїнської слави, в Мережу злили рідкісні кадри: "Якби тоді я думав мізками..."
Як повідомляла Politeka, Ротару після російської "пісні року" з'явиться на сцені "Вечірнього Кварталу": "це ганьба"
Також Politeka писала, що Тіна Кароль у вбранні за 48 тисяч гривень викликала сум'яття: "хіба можна її розлюбити"