У мережі з'явилося чарівне фото відомого виконавця Олега Винника з його "таємною дружиною" Таюне, кадр був зроблений в гримерці.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Олегу Виннику, опублікували чарівне фото артиста з його "таємною дружиною" Таюне (Таїсія Сватко). Як видно, знімок був зроблений в гримерці, за їх спинами видно підсвічені дзеркала.

Як видно, перед камерою Олег з'явився в темному вбранні – на ньому джинси, футболка і піджак. Таюне теж в темному вбранні цікавого крою, яке підкреслило струнку фігуру. Світле волосся красуні розпущені і акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж, вона задумливо дивиться в об'єктив.

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати спільну фотографію Винника і Таюне: "Спасибі", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️", "Наші улюблені", "😍😍😍😍", "Наші улюблені зірочки", "💐💐💐💐🌹🌹🌹🌹🌺🌺🌺🎤🎤🎊🎊", "Ну нарешті разом фото! Таюне - лялечка!", "👏👏👏👏👏👏👏", "Красива пара Олег і Таюне", "❤️❤️❤️".

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