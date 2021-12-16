Як пише Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram Христина Горняк залишила шанувальникам віконечко для запитань. Так, фанати другої дружини відомого телеведучого Володимира Остапчука, який був ведучим шоу "Маска" та "Співають всі", привітали Христину із вагітністю.

"Вагітність вам до лиця", - написали в Мережі.

Окрім цього, Христині Горняк побажали народити у 2022 році довгоочікувану дитину.

"Вітаю вас з вагітністю. Нехай народиться в 2022 році прекрасна людина", - написали в Мережі.

"Всі всі такі потішні! Хтось мені вже еко приписав, хтось думає, що, якщо я не п’ю, то точно вагітна", - відповіла Христина.

Нагадаємо, що влітку цього року дружина Володимира розповідала, що їй робили планову операцію, однак причини так і не назвала.

Деякі шанувальники вирішили, що Володимир та Христина вдалися до процедури штучного запліднення (ЕКО).

Зауважимо, що 35-річна Христина Горняк та 37-річний Володимир Остапчук, які одружилися трохи більше року тому, поки своїх дітей не мають. У Володимира є син Еван-Олександр та дочка Емілія від попереднього шлюбу із Оленю Войченко.

Рaніше Politeka писала, що Володимир Остапчук розцілував 55-річну Сумську на очах у дружини: "Дивуюся...".

Нагадаємо, що ведучий "Маски" Остапчук познущався над дружиною, це потрапило на відео: "Джей Зі та Бейонсе".

А ще Politeka повідомляла ведучий "Маски" Остапчук в костюмі стиляги показав, як підпоює дружину: "Сьогодні намічається...".