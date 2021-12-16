Так, 29-летняя Зарицкая презентовала клип «Автовідповідач» на трек из нового альбома, исполненный совместно с Runstar. В роли главной героини предстала сама Александра, а вот ее возлюбленного сыграл Мешков.
Сюжет клипа до боли знакомый каждому - о расставании влюбленных.
"Это своеобразная исповедь. О потерянной любви, страхах, умении прощать и магической связи между людьми, которую почти невозможно разрушить", — так объяснила солистка KAZKA.
На кадрах зрители увидят ретро-автомобиль, странных попутчиков, дорожные пейзажи и неожиданные сюжетные повороты.
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Пользователи с энтузиазмом обсуждают новый клип KAZKA:
"Наконец-то дождались! Это что-то невероятное 💣💣💣 С премьерой Вас❤️
P.S. Танец с Юрой – это отдельное искусство🔥"
"Классно! Заметно, что Саше и Юрчику хочется танцевать еще ❤️"
"Всем Монатикам, Олям Поляковым советую обратить внимание, у Казки все песни на украинском и все просто невероятные. Это доказательство того, что известным можно быть и с украинским репертуаром. Молодцы Казка, просто непревзойденные❤"
"Юрочка просто бомбезный!!! Вы классно смотритесь в кадре вместе. Клип крутой!
"Классная песня и танцы Так чётко, ритмично, красиво... Всё как-то очень по-настоящему и естественно:) Пересматривал несколько раз подряд. Клип огонь!:) Спасибо!:)"
Напомним, похудевшая Зарицкая из KAZKA приняла смелую позу, хвастаясь новой фигурой: "Мечта"
А еще Politeka писала, что Зарицкая и Мешков не смогли расстаться после «Танців з зірками»: «Загрустили по Юре»
Также Politeka сообщала, что Зарицкая из KAZKA примерила новый стиль, заговорив о переменах: "Моя жизнь становится...."