Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая устроила в Сети переполох своей новой работой. Не обошлось без ее экс-партнера по "Танцях з зірками" Юрия Мешкова.

Так, 29-летняя Зарицкая презентовала клип «Автовідповідач» на трек из нового альбома, исполненный совместно с Runstar. В роли главной героини предстала сама Александра, а вот ее возлюбленного сыграл Мешков.

Сюжет клипа до боли знакомый каждому - о расставании влюбленных.

"Это своеобразная исповедь. О потерянной любви, страхах, умении прощать и магической связи между людьми, которую почти невозможно разрушить", — так объяснила солистка KAZKA.

На кадрах зрители увидят ретро-автомобиль, странных попутчиков, дорожные пейзажи и неожиданные сюжетные повороты.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают новый клип KAZKA:

"Наконец-то дождались! Это что-то невероятное 💣💣💣 С премьерой Вас❤️

P.S. Танец с Юрой – это отдельное искусство🔥"

"Классно! Заметно, что Саше и Юрчику хочется танцевать еще ❤️"

"Всем Монатикам, Олям Поляковым советую обратить внимание, у Казки все песни на украинском и все просто невероятные. Это доказательство того, что известным можно быть и с украинским репертуаром. Молодцы Казка, просто непревзойденные❤"

"Юрочка просто бомбезный!!! Вы классно смотритесь в кадре вместе. Клип крутой!

"Классная песня и танцы Так чётко, ритмично, красиво... Всё как-то очень по-настоящему и естественно:) Пересматривал несколько раз подряд. Клип огонь!:) Спасибо!:)"

Напомним, похудевшая Зарицкая из KAZKA приняла смелую позу, хвастаясь новой фигурой: "Мечта"

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