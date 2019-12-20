Звезды франшизы "Гарри Поттер" выросли и совсем не похожи на своих героев
Как передает Politeka.net, соответствующий снимок в своем Instagram опубликовала актриса Эмма Уотсон.
Финальная часть франшизы была представлена восемь лет назад, но коллеги по цеху продолжают общаться и вместе проводить время.
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В преддверии Католического Рождества Эмма Уотсон решила порадовать фанатов франшизы о Гарри Поттере и опубликовала снимок, на котором она стоит в окружении других геров картины.
Рядом с ней можно увидеть Тома Фелтона, Бонни Райт, Мэттью Льюиса и Эванну Линч. Поклонники сразу же написали в комментариях, что звезды за это время очень изменились.
Больше всего фанатов ошарашил Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя. Актер кардинально изменил стиль и начал носить усы.
"Малфоя не узнать!", "Жаль, что вы так изменились", - пишут удивленные поклонники в комментариях.
Что касается Дэниеля Рэдклиффа, то его на встречу не позвали. Вероятно, из-за плотного рабочего графика, поскольку он вынужден ради съемок летать из США в Великобританию.
Ранее мы сообщали о том, что британская актриса Эмма Уотсон ошарашила фанатов в социальных сетях откровенным образом.
В частности, Эмма Уотсон впервые показала себя в столь откровенном образе, позируя для американского журнала Vanity Fair. Кадры с фотосессии звезды опубликовали на страничке sonypicturesru в Инстаграм.
Начинает подборку снимков фотография Эммы, на которой она запечатлена в ажурной белой накидке на голое тело, образ дополняет белый чокер на шее и кружевная белая юбка. Актриса сложила руки таким образом, что видна лишь часть ее оголенной груди. Ее прическа также имела необычный вид – волны аккуратно уложены на голове, ни одна волосинка не выпала с общей копны.
Напомним, в сеть слили тайные записи Эммы Уотсон
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