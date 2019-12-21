Одноклассники по Хогвартсу стали Сантами и принесли подарки маленьким пациентам лондонской больницы

Как сообщает Politeka.net, фотографиями поделился на своей странице Том Фелтон, известный по роли злого чародея Драко Малфоя в фильме «Гарри Поттер».

Актеры «Гарри Поттера» Том Фелтони и Руперт Гринт устроили праздник в детской больнице Грэйт Ормонд Стрит в Лондоне. Одноклассники по Хогвартсу на один день стали Сантами – принесли подарки и посетили маленьких пациентов.

Многие фанаты были особенно рады увидеть Руперта Гринта, так как пару дней назад Том Фелтон опубликовал в своем истаграме фотографию празднования предстоящего Рождества с другими коллегами по «Гарри Поттеру», однако «Рона Уизли» на фото не было.

Напомним, что звезды франшизы "Гарри Поттер" выросли и совсем не похожи на своих героев. Финальная часть франшизы была представлена восемь лет назад, но коллеги по цеху продолжают общаться и вместе проводить время.

В преддверии Католического Рождества Эмма Уотсон решила порадовать фанатов франшизы о Гарри Поттере и опубликовала снимок, на котором она стоит в окружении других геров картины.

Рядом с ней можно увидеть Тома Фелтона, Бонни Райт, Мэттью Льюиса и Эванну Линч. Поклонники сразу же написали в комментариях, что звезды за это время очень изменились.

Больше всего фанатов ошарашил Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя. Актер кардинально изменил стиль и начал носить усы.

"Малфоя не узнать!", "Жаль, что вы так изменились", - пишут удивленные поклонники в комментариях.

Что касается Дэниеля Рэдклиффа, то его на встречу не позвали. Вероятно, из-за плотного рабочего графика, поскольку он вынужден ради съемок летать из США в Великобританию.

Ранее мы сообщали о том, что британская актриса Эмма Уотсон ошарашила фанатов в социальных сетях откровенным образом.

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