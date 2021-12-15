Відома хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова заінтригувала своїм виглядом до Нового року.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років Гвоздьова взяла участь у проєкті "Танці з зірками", де здобула перемогу.

Так, цього разу танцівниця опублікувала нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ілона Гвоздьова представила фрагменти свого вбрання до Нового року. Хоч і не видно, як вона виглядає в цьому вбранні, проте точно можна сказати, що танцівниця хоче продемонструвати свої ноги. Сукня складається з великих блискучих частинок, а на спідниці красуються пір'я. Свій образ Ілона Гвоздьова доповнила туфлями срібного кольору.

"Мій образ на Новий Рік. Потримаю інтригу ще трохи", - розповіла Ілона Гвоздьова.

Також, варто відзначити, що на спині сукні у неї глибокий виріз.

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