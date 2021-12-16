Як повідомляє Politeka.net, відома українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка багато разів була учасницею "Танців з зірками", часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу зірка вирішила показати, як виглядала під час вагітності і розповіла, скільки кілограмів набрала.

У своїх Instagram-сторіс Ілона опублікувала цікавий колаж, який складається з декількох знімків. Причому на задньому тлі основне фото, на якому танцівницю можна побачити у відмінній формі до вагітності, а на передньому плані знімки поменше, на яких вона вже в очікуванні дитини.

За словами Цвяховий, до восьмого місяця вагітності вона набрала 30 кілограмом ваги. "Тут у мене вже +30 кг. 8 місяць другої вагітності. Початкова вага 54-55 кг. На пологи йшла вже з вагою понад 80 кг при зрості 163 см", - підписала знімки в сторіс Ілона.

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