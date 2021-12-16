Известная прима-балерина и судья популярного шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала кадры с гастролей в Америке.

Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является известной прима-балериной и одной из судей шоу "Танці з зірками". Также, судьями проекта в новом сезоне оказались Влад Яма и Макс Чмерковский. Как известно, она замужем за артистом балета Александром Стояновым, с которым часто выходит на сцену.

Так, на этот раз балерина опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Екатерина Кухар улетела со своим мужем Александром Стояновым гастролировать. Сейчас она находится в городе Сиэтл, США. Балерина выражает восторг от местной атмосферы и поделилась кадрами.

"Если вы вдруг пропустили, то мы приехали на гастроли в наш любимый Сиэтл", — рассказала Екатерина Кухар.

"Также, по традиции мы проводим время и работаем с нашей феей-крестной Верой", — пишет балерина.

"Помимо долгожданных американских гастролей, у нас тут активная программа отдыха! На днях мы посетили ресторан, в котором живут Щелкунчики", — рассказала Екатерина Кухар.

"В Сиэтле зашкаливает новогодняя атмосфера! И вольно или невольно ты проникаешься и начинаешь напивать дедушку Синатру и восхищаться всей атрибутикой на каждом шагу. А к местным ёлкам я испытываю особую страсть", — поделилась балерина.

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