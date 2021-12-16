Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос некоторое время была солисткой группы ВИА Гра, а недавно победила в шоу "Танці з зірками". Обворожительная красотка сейчас активно развивает блог в социальных сетях, где многое рассказывает о себе и показывает свои стильные образы.
В этот раз Санта поделилась фото, где была в черном платье частично прозрачном. Звезда лежала на кровати, где лежали телефон, косметика, емкость с духами, а также эффектные туфли. Димопулос улыбалась, впечатляя своей грациозностью.
"Новый год и Рождество – время чудес и маленьких радостей", - написала Санта под фотографией.
Владимир Ярославский, судья "Мастер Шеф", оценил фото Санты и поставил три сердечка под снимком.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Какое шикарное платье", "Божественная", "Офигенная - обожаю".
Напомним, исполнительница Санта Димопулос засветила животик на светском мероприятии и все раскрыла
А еще Politeka сообщала, что печальная Димопулос раскритиковала продождение "Секса в большом городе" в пух и прах
Также Politeka писала, что Санта Димопулос в роскошном бархатном платье пофасонила на светской тусовке