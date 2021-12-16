Певица Санта Димопулос, которая победила в шоу "Танці з зірками", показала себя в роскошном платье, хвастнув видом.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос некоторое время была солисткой группы ВИА Гра, а недавно победила в шоу "Танці з зірками". Обворожительная красотка сейчас активно развивает блог в социальных сетях, где многое рассказывает о себе и показывает свои стильные образы.

В этот раз Санта поделилась фото, где была в черном платье частично прозрачном. Звезда лежала на кровати, где лежали телефон, косметика, емкость с духами, а также эффектные туфли. Димопулос улыбалась, впечатляя своей грациозностью.

"Новый год и Рождество – время чудес и маленьких радостей", - написала Санта под фотографией.

Владимир Ярославский, судья "Мастер Шеф", оценил фото Санты и поставил три сердечка под снимком.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Какое шикарное платье", "Божественная", "Офигенная - обожаю".

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