Певица Наталья Могилевская, которая была главной судьей первого сезона талант-шоу "Співають всі", показала себя и рассказала свой секрет.

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является успешной украинской певицей и продюсером. Звезда также ведет страничку в соц.сети Инстаграм, где делится с фолловерами всем интересным из своей жизни.

На новом фото Наталья была в необычном наряде с вырезом. Могилевская сидела у стены. улыбаясь и хвастаясь роскошным видом.

"Задумывались уже о новогоднем меню? Делюсь с вами личными секретами любимого вегетарианского оливье.

Поскольку я не употребляю мясо, готовлю оливье с сейтановыми сосисками. А вместо картофеля кладу авокадо. Обычному майонезу тоже есть полезная замена – домашний майонез из кешью вместо яиц. Выходит очень вкусно и легко! Всем рекомендую! Попробовали бы такой?

Делитесь в комментариях своими кулинарными секретами", - написала Наталья.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Мой кулинарный секрет: заказала сегодня в ресторане доставку на 31.12 пока ещё не набрали заказы. Своим планирую не готовить. Просто у меня это рабочий день", "Красивая", "Если б кто то приготовил, то б попробовали", "Красотулька, но не естественная, а фотошоп)))".

Напомним, Полякова, Огневич и другие звезды озадачили образами для концерта

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