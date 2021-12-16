Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является успешной украинской певицей и продюсером. Звезда также ведет страничку в соц.сети Инстаграм, где делится с фолловерами всем интересным из своей жизни.
На новом фото Наталья была в необычном наряде с вырезом. Могилевская сидела у стены. улыбаясь и хвастаясь роскошным видом.
"Задумывались уже о новогоднем меню? Делюсь с вами личными секретами любимого вегетарианского оливье.
Поскольку я не употребляю мясо, готовлю оливье с сейтановыми сосисками. А вместо картофеля кладу авокадо. Обычному майонезу тоже есть полезная замена – домашний майонез из кешью вместо яиц. Выходит очень вкусно и легко! Всем рекомендую! Попробовали бы такой?
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте похвасталась высоким красавцем-сыном: "Дени супер"
Под Киевом за считаные минуты сгорела маршрутка: появилось видео жуткого пожара
Тина Кароль засветила интерьер своего особняка под Киевом и с кем живет: гирлянды и необычный портрет
Продюсера "Голосу країни" призвали к ответу за новый состав тренеров: "Танці з зірками" уже полетели к черту"
Оборвалась жизнь знаменитого певца, который написал многие хиты: операция сделала его инвалидом
Делитесь в комментариях своими кулинарными секретами", - написала Наталья.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Мой кулинарный секрет: заказала сегодня в ресторане доставку на 31.12 пока ещё не набрали заказы. Своим планирую не готовить. Просто у меня это рабочий день", "Красивая", "Если б кто то приготовил, то б попробовали", "Красотулька, но не естественная, а фотошоп)))".
Напомним, Полякова, Огневич и другие звезды озадачили образами для концерта
А еще Politeka писала, что Наталья Могилевская устроила парад эффектных образов, попросив помочь с выбором лучшего
Также Politeka сообщала, что Наталья Могилевская показала, как выглядит дома, пристыдив украинок