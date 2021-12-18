Как сообщает Politeka.net, украинская телезвезда и блогерша Леся Никитюк славился не только своим отменным чувством юмора, но и безупречным стилем. Красотка поделись в своем Instagram яркими кадрами в роскошном вечернем образе, и в очередной раз доказала, что она та еще модница.

На снимках Леся позирует в эффектном темном платье с блестками от известного бренда, который, судя по данным официального сайта, обошелся ей в 555 долларов (около 15 тысяч гривен). Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и длинные ноги звезды. Свой образ она дополнила стильными замшевыми туфельками на шпильке. Волосы красотки собраны в элегантную прическу, а на лице аккуратный макияж.

Восторженные поклонники тут же принялись комментировать новый образ Никитюк, заваливая ее комплиментами и лайками: "Какая же Вы красавица! Богиня", "Подруга Бонда", "Ну что сказать – красотка, и родители у тебя классные!", "Красотка", "Богиня! Сногсшибательно!", "Леся – кошка", "Как всегда, непревзойденная", "Какая вы красивая".

Напомним, Никитюк в платье с разрезом до бедра рассказала, как готовится к Новому году: "Нижнее декольте зачет".

Как сообщала Politeka, Никитюк после кольца за 1,5 млн гривен заставила украинцев пускать слюнки на черную икру: "Я выпендриваюсь".

Также Politeka писала, что Никитюк на островах в Атлантическом океане попробовала самые дорогие морепродукты: "Знаете, что это?".