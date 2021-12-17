Певица Александра Зарицкая, которая является солисткой группы KAZKA, презентовала новый клип, в котором снялась с партнером по "Танцях з зірками".

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая является популярной отечественной певицей. Красотка сияет в группе KAZKA, а недавно участвовала в шоу "Танці з зірками". Там артистка танцевала вместе с Юрием Мешковым и заняла пятое место. Но у пары возникло что-то больше, чем просто танцы. После проекта Александра пригласила Юрия в новый клип. Наконец-то видеоработа вышла и Зарицкая ею похвасталась в Инстаграм.

Если Саша играла роль девушки, которая едет в автомобиле. То Юрий сидел в темной комнате связанным. Александра продемонстрировала как фото, так и видео с клипа у себя в Инстаграм.

"Наше роуд-муви о болезненной любви уже на YouTube

Пишите, что вы думаете. Это ведь очень особенная для меня работа во многих смыслах", - было написано под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"О страстной любви", "Видно, что любовь", "Музыка супер ритмичная и слова со смыслом", "Клип классный заставляющий задуматься"/

Напомним, отношения солистки KAZKA Зарицкой и Мешкова после "Танців з зірками" вышли на новый уровень

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