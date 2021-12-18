Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху?" со своим коллегой Сергеем Притулой.
Так, на этот раз на странице "Нового канала" в Инстаграм опубликовали новое фото. На кадре показали звезду канала Лесю Никитюк и Романа Мищерякова. В публикации рассказали, что они стали ведущими нового реалити-шоу "Пара на миллион".
"В начале сентября уверенные в себе девушки и застенчивые ребята встретились на проекте, где объединились в 12 пар и стали участниками реалити «Пара на миллион». Два месяца они жили вместе и учились строить отношения, а также проходили непростые испытания, чтобы заработать миллион гривен 💰 ⠀
Поддерживали и помогали им ведущие звездная красавица Нового канала Леся Никитюк и юморист, актер Improv Live Show Рома Мищеряков. ⠀
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Кто одержал победу, и какие испытания участникам пришлось пройти по пути в финал, узнаешь весной 2022 года на Новом 💚 ⠀
Ждешь нового реалити?", - спросили на аккаунте.
Пользователи сети оставили множество комментариев под публикацией: "Очень жду! там же моя любимая Леся будет", "Крутые ведущие", "Плевать на эти пары,можно просто сидеть и смотреть на бесконечные ноги Лесі Іванівни", "Что ведущие закончились на новом канале?", "Мищеряков? А как же Притула?".
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