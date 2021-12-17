Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху?" со своим коллегой Сергеем Притулой.
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк позирует на камеру в стильном сером костюме, который подчеркивает идеальную фигуру ведущей и её длинные ноги (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).
"Сама Бейонс хочет, чтобы я была стильной", — подписала фото Леся Никитюк.
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Поклонники оставили множество комментариев под фото Леси Никитюк: "Ну раз хочет - будь", "Вау! Шикарный костюм", "Отличный стиль, Вам очень к лицу!", "Этот стиль запрещено еще кому-то носить, потому что на вас это непревзойденно", "Леся, эти костюмы сидят на тебе круче, чем на Бейонс! Только ей не говори".
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