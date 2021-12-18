Каждый герой шоу "Маска" заставляет поломать голову звездных детективов Дзидзьо, Андрея Данилко, Олю Полякову и Настю Каменских и зрителей, передает Politeka.net.
Иногда подсказки помогают угадать, кто скрывается под костюмом, а иногда - это становится настоящей загадкой до последнего.
В этот раз украинцам дали возможность в комментариях, угадать, кто скрывается в костюме. В официальной Инстаграм-группе опубликовали фото героя Ниндзя.
"Мы уже в ожидании грандиозного полфинала шоу МАСКА, чтобы увидеть выступления наших героев 🔥 Ниндзя изрядно запутает звездных детективов!
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Какую звезду хотели бы увидеть под этой маской?", - написали авторы поста.
В комментариях пользователи Сети стали писать свои варианты.
"Иво Бобул🤣🤣🤣", "Велбой", "Артема Пивоварова", "Оля Полякова... она в тот раз ушла с эфира, и теперь будет в маске, чтобы вернуться", "Если это мужчина, то это или Дмитрий Танкович или Максим Нелипа, а если это женщина, то это... Я не знаю", "Монатик", - написали пользователи Сети.
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