На шоу "Маска" заставляют зрителей и звездных детективов поломать голову над тем, кто прячется под костюмом - украинцы решили раскрыть интригу в комментариях.

Каждый герой шоу "Маска" заставляет поломать голову звездных детективов Дзидзьо, Андрея Данилко, Олю Полякову и Настю Каменских и зрителей, передает Politeka.net.

Иногда подсказки помогают угадать, кто скрывается под костюмом, а иногда - это становится настоящей загадкой до последнего.

В этот раз украинцам дали возможность в комментариях, угадать, кто скрывается в костюме. В официальной Инстаграм-группе опубликовали фото героя Ниндзя.

"Мы уже в ожидании грандиозного полфинала шоу МАСКА, чтобы увидеть выступления наших героев 🔥 Ниндзя изрядно запутает звездных детективов!

Какую звезду хотели бы увидеть под этой маской?", - написали авторы поста.

В комментариях пользователи Сети стали писать свои варианты.

"Иво Бобул🤣🤣🤣", "Велбой", "Артема Пивоварова", "Оля Полякова... она в тот раз ушла с эфира, и теперь будет в маске, чтобы вернуться", "Если это мужчина, то это или Дмитрий Танкович или Максим Нелипа, а если это женщина, то это... Я не знаю", "Монатик", - написали пользователи Сети.

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