Відомий український телеведучий Володимир Остапчук обговорив із дизайнерами інтер’єр їхнього із Христиною Горняк нового будинку, який вони будують під Києвом.

Як пише Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram ведучий популярних шоу "Маска" та "Співають всі" Володимир Остапчук розповів шанувальникам, що він разом із другою дружиною Христиною Горняк (Остапчук) зустрілилася із дизайнерами, щоб обговорити інтер’єр їхнього майбутнього будинку. Нагадаємо, що зараз Володимир та Христина живуть у Києві. Однак Остапчук деякий час тому розповів, що вони з дружиною будують великий особняк під Києвом.

Так, на зустрічі із дизайнерами подружжя обговорило, як їхній будинок виглядатиме у середені.

"У вітальні буде справжній камін, фортепіано і м’ягкий/дуже м’ягкий диван, щоб плюхнутися, як в желе і дивитися Netflix", - розповів ведучий.

Окрім цього, Остапчуки обговорили інтер’єр ванної та кухні, які, до речі, тривали найдовше.

Також Володимир Остапчук показав шанувальникам фото дуже красивих проєктів кухні та показав на фото-макеті, як буде виглядати їхня майбутня вітальня. Там буде справжній камін, стіна із дерева та спеціальна поличка для колекції ваз Христини.

У їдальні Остапчуки хочуть поставити довгий стіл та комод для антикваріату.

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