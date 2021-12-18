Как передает Politeka.net, Джамала является популярной украинской артисткой. Также она проявила себя как актриса. Она получила всемирную известность после победы на международном конкурсе Евровидение. Как известно, артистка участвовала в шоу "Танці з зірками" со своим напарником Антоном Нестерко, с которым они выбыли после 7-го эфира.
Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Джамала представила украинцам свою новую песню. Она решила подарить новый новогодний хит украинцам (чтобы послушать песню, доскролльте до конца страницы).
"Ну что, Новый год уже с вами? Если нет, включайте мою новую песню по ссылке в шапке профиля. А здесь, под публикацией, пишите в комментариях, какая из новогодних традиций ваша любимая ❤️
Уже через неделю выберу рандомно троих из вас и пришлю небольшие новогодние подарки", — рассказала Джамала.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Микроавтобус с детьми перевернулся на заснеженной трассе: что известно о пострадавших и кадры с места
Влад Яма живет в красивом доме под Киевом, как он выглядит внутри: кухня-столовая и деревянные потолки
Тоня Матвиенко рассказала, что произошло между мамой и отцом, которого выгнали из дома: "Это же нормально"
Вакцинация набирает обороты, в Минздраве приняли жесткое решение: кого не пустят на работу без прививки
Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Отличный трэк сам слушаю второй день и на данный момент", "Трэк пушка!!! Джа спасибо за новогоднее настроение".
Ранее сообщалось, Джамала изменила внешность и рассказала, что еще приготовила для украинцев: "Самые смелые движения..."
Также, Джамала показала, как подрос её сын от мужа, который младше её на 8 лет: "Не говорите..."
Politeka рассказывала, Дорофеева, Димопулос и Власова померкли на фоне изысканной Джамалы: "Непревзойденная"