Известная певица Джамала, которая недавно участвовала в проекте "Танці з зірками", решила сделать подарок для украинцев.

Как передает Politeka.net, Джамала является популярной украинской артисткой. Также она проявила себя как актриса. Она получила всемирную известность после победы на международном конкурсе Евровидение. Как известно, артистка участвовала в шоу "Танці з зірками" со своим напарником Антоном Нестерко, с которым они выбыли после 7-го эфира.

Так, на этот раз певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Джамала представила украинцам свою новую песню. Она решила подарить новый новогодний хит украинцам (чтобы послушать песню, доскролльте до конца страницы).

"Ну что, Новый год уже с вами? Если нет, включайте мою новую песню по ссылке в шапке профиля. А здесь, под публикацией, пишите в комментариях, какая из новогодних традиций ваша любимая ❤️

Уже через неделю выберу рандомно троих из вас и пришлю небольшие новогодние подарки", — рассказала Джамала.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Отличный трэк сам слушаю второй день и на данный момент", "Трэк пушка!!! Джа спасибо за новогоднее настроение".

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