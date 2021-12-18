Известный украинский юморист и артист студии "Квартал 95" показал поклонникам, как подарок к Новому Году получил от певца Димы Монатика и его жены.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instsgram известный украинский юморист и актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач, который снимался в ситкоме "Однажды под Полтавой", был ведущим "Рассмеши комика", тренером "Лиги смеха", похвастался поклонникам тематическим подарком на Новый Год, которого получил от популярного украинского певца Димы Монатика и его жены Ирины.

Как видим, музыкант подарил Юрию Ткачу черно-белое кигуруми Тигр, ведь 2022 год будет годом именно этого животного. Юморист уже успел примерить новый наряд и поблагодарил Ирину и Диму.

"Все чотко! Димас, большое спасибо", - сказал Ткач и даже начал танцевать в пижаме.

"Безгранично благодарен за такой новогодний подгон", - подписал сторис Юрий.

Ранее Politeka писала, что Кошевой и Ткач решили вывести на сцену "Квартал 95" своих детей: "Отличились...".

Напомним, что Юрий Ткач из "Квартал 95" поразил эффектным видом в шубе: "Карета ждет, господин".

А еще Politeka сообщала, что Дмитрия Монатика пристыдили за концерты в Америке: "Родной язык забыл!".