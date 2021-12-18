Як передає Politeka.net, Євген Кошовий у шлюбі вже близько 14 років. Його обраницею стала Ксенія-танцівниця балету Олени Коляденко. Незабаром, після весілля, у них народилася дочка - Варвара, зараз дівчинці вже 13 років. У 2014 - му році у них народилася ще одна дочка-Серафима.
Так, цього разу дружина Євгенія Кошового опублікувала нові кадри на своїй сторінці в Instagram. Вони з родиною прийшли на виступ "Вечірнього Кварталу". На фото вона показала Євгенія Кошового з їх 13 - річною дочкою-Варварою.
Пізніше вона опублікувала кадри з самого виступу на "Вечірньому Кварталі". Наприкінці виступу Юрій Ткач і Євген Кошовий покликали своїх дочок прям на сцену. Дочка Ткача Ліза і дочка Кошового - 7-річна Серафима.
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"Малятка теж відзначилися на новорічному "Квартал 95" — - розповіла дружина Євгенія Кошового.
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