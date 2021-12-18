Як повідомляє Politeka.net, українська телезірка і блогерша Леся Нікітюк славився не тільки своїм відмінним почуттям гумору, але і бездоганним стилем. Красуня поділися в своєму Instagram яскравими кадрами в розкішному вечірньому образі, і в черговий раз довела, що вона та ще модниця.
На знімках Леся позує в ефектному темному платті з блискітками від відомого бренду, який, судячи з даних офіційного сайту, обійшовся їй в 555 доларів (близько 15 тисяч гривень). Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і довгі ноги зірки. Свій образ вона доповнила стильними замшевими туфельками на шпильці. Волосся красуні зібрані в елегантну зачіску, а на обличчі акуратний макіяж.
Захоплені шанувальники тут же почали коментувати новий образ Никитюк, завалюючи її компліментами і лайками: "Яка ж ви красуня! Богиня", "Подруга Бонда", "Ну що сказати - красуня, і батьки у тебе Класні!", "Красуня", "Богиня! Карколомно!", "Леся-кішка", "Як завжди, неперевершена", "Яка ви красива".
Софія Ротару відразу після "Пісні року" в Москві з'явилася на Новорічному кварталі: "Таке почуття..."
"З паличкою в носі": хвороба підкосила Андрія Данилка в самий невідповідний момент, з'ясувалися деталі
"Майже як у Грі в кальмара": на "Майстер Шеф" стався кардинальний поворот, команд більше немає
У Кварталі 95 перед українцями несподівано постав відомий російський співак: "Такого, друзі, ви ще не чули"
Дан Балан з юною блондинкою показав всю силу своїх почуттів: "Моя улюблена"
Нагадаємо, Нікітюк у сукні з розрізом до стегна розповіла, як готується до Нового року: "Нижнє декольте залік".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк після кільця за 1,5 млн гривень змусила українців пускати слинки на чорну ікру: "Я випендрююся".
Також Politeka писала, що Нікітюк на островах в Атлантичному океані спробувала найдорожчі морепродукти: "Знаєте, що це?".