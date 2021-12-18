Як повідомляє Politeka.net, українська телезірка і блогерша Леся Нікітюк славився не тільки своїм відмінним почуттям гумору, але і бездоганним стилем. Красуня поділися в своєму Instagram яскравими кадрами в розкішному вечірньому образі, і в черговий раз довела, що вона та ще модниця.

На знімках Леся позує в ефектному темному платті з блискітками від відомого бренду, який, судячи з даних офіційного сайту, обійшовся їй в 555 доларів (близько 15 тисяч гривень). Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру і довгі ноги зірки. Свій образ вона доповнила стильними замшевими туфельками на шпильці. Волосся красуні зібрані в елегантну зачіску, а на обличчі акуратний макіяж.

Захоплені шанувальники тут же почали коментувати новий образ Никитюк, завалюючи її компліментами і лайками: "Яка ж ви красуня! Богиня", "Подруга Бонда", "Ну що сказати - красуня, і батьки у тебе Класні!", "Красуня", "Богиня! Карколомно!", "Леся-кішка", "Як завжди, неперевершена", "Яка ви красива".

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