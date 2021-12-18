Как сообщает Politeka.net, известный музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который стал звездным тренером в новом сезоне "Голосу країни", поделится своими ожиданиями. Так, в закулисье съемок артист дал короткое интервью, видео которого опубликовали на странице проекта в Instagram.

Так, среди прочего Святослав рассказал, какие у него ожидания: "Жизнь учит меня ничего не ожидать, а просто удивляться, причем искренне, как в первый раз. Относительно стратегии, по которой собирается работать с участниками, Вакарчук отметил, что еще не думал об этом. "Разберемся", - отметил он.

Также музыкант рассказал, каких вокалистов будет искать на "Голосе": "Я буду искать максимально музыкальных людей. На первом месте у меня всегда было чувствование музыки. Конечно, мне интересны люди, которые имеют красивые природные тембры голосов. Сила голоса и качество владения им тоже важны, но для меня имеют меньше значения".

Напомним, Вакарчук из "Океан Эльзы" раскрыл свою романтичную сторону в чувственных образах: "Вы космос".

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