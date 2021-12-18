Як пише Politeka.net, відомий український шоумен Володимир Остапчук, який був ведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі", по дорозі в Одесу вирішив заїхати в гості до батьків, які живуть в його рідному місті – Умань.
Так, у сторіс в своєму Instagram Остапчук показав шанувальникам, як живуть його батьки. Як бачимо, до приїзду телеведучого його мама приготувала борщ, але позувати на камеру відмовилася.
"Так, Вова! Не буду я фотографуватися", - сказала мама Володимира Остапчука.
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Також ведучий "Маски" показав шанувальникам свій під’їзд та двір, у якому пройшло його дитинство.
"Заїхав до батьків, поїв борщу домашнього маминого. Це, до речі, мій під’їзд і мій двір. Він за ці всі роки не сильно змінився", - розповів Володимир.
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