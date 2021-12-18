Кожен герой шоу "Маска" змушує поламати голову зіркових детективів Дзідзьо, Андрія Данилка, Олю Полякову і Настю Каменських і глядачів, передає Politeka.net.
Іноді підказки допомагають вгадати, хто ховається під костюмом, а іноді - це стає справжньою загадкою до останнього.
Цього разу українцям дали можливість в коментарях, вгадати, хто ховається в костюмі. В офіційній Instagram-групі опублікували фото героя Ніндзя.
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Яку зірку хотіли б побачити під цією маскою?",- написали автори поста.
У коментарях користувачі Мережі стали писати свої варіанти.
"Іво Бобул🤣 🤣 🤣"," Велбой"," Артема Пивоварова", " Оля Полякова... вона в той раз пішла з ефіру, і тепер буде в масці, щоб повернутися", "якщо це чоловік, то це або Дмитро Танкович або Максим Неліпа, а якщо це жінка, то це... Я не знаю", "Монатік", - написали користувачі Мережі.
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