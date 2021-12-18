Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво стал успешным канадским ресторатором. А в 2009 году звезда начал бизнес в Украине. После этого звезда снимался во множестве кулинарных проектов, а также талант-шоу, став настоящей звездой благодаря "Мастер Шеф", который выходит на одном из украинских телеканалов. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где ведет свой личный блог.
На новых сторис Эктор был в новогоднем свитере. Звезда подписал первый сторис следующим образом: "Срочно, всем мужчинам на заметку".
"Когда девочка спросила тебя. По-любому, я сразу сказал - нет. Это автоматический ответ - всегда нет", - сказал Эктор.
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Как можно понять, Хименес-Браво имел в виду об ответе на вопрос женщины о том, жирная ли она.
После этого Эктор показал, как выглядит на улице, когда не хочет, чтобы его узнали.
"Раскрываю карты. Когда не хочу, чтобы меня никто не узнал, я выгляжу именно так", - написал Хименес-Браво.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" пожаловался на сильную усталость, еле открывая глаза
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