Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко является популярным украинским исполнителем и продюсером. Раньше звезда был частью дуэта "Потап и Настя", но сейчас строит сольную карьеру под псевдонимом ПТП, а также в составе группы Mozgi. Недавно коллектив выпустил песню ZAVTRA, которая стала новогодним хитом и танец, который запустил Потап, стал хитом в ТикТоке. Алексей продолжает подогревать к челленджу интерес и записал в этот раз видео вместе с Артуром Пирожковым.

На видео Потап исполнил знакомые движения вместе с Пирожковым.

"Огонь", - подписал смайликами Алексей видео в Инстаграм.

"Обожаем, любим, ценим", - написал дополнительно Потап под видео.

"Пусть у всех под Новый Год волшебство произойдёт!!! Лешенька, я знаю какие вы люди и как вы "тихо" поддерживаете деток…только за это вам с Сашей поклон до Земли", - написала жена Реввы Анжелика.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Глазам своим не верю", "Вот это трэнд года", "Лучшие", "Даже Ревву подрядил на этот ужас)))", "Клас", "Они супер", "Сейчас Ревва под Мозги, потом Потап под Пирожкова", "Це зрада".

Напомним, муж Каменских Потап похвастался общей работой с известными артистами

Также Politeka сообщала, что Потап выдал, куда и зачем они с Каменских готовятся уехать из Украины

А еще Politeka писала, что экс-возлюбленный Каменских не исчез из ее жизни, Потап впервые все рассказал



