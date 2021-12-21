Как пишет Politeka.net, украинская певица, которая была одной из ста судей популярного шоу "Співають всі", Анастасия Приходько дала интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя".

Так, певица рассказала, что своих троих детей воспитывает сама и у нее нет няни, а во время съемок с детьми остается отец.

Также Приходько рассекретила, какие подарки ее дети попросили на День Святого Николая и на Новый год.

"На Святого Николая они хотят костюмы из "Игры в кальмара". Старшая дочь и средний сын. Я запрещаю, но этот TikTok, они там все находят. А потом они хотят вдвоем AirPods на Новый год, такой у них заказ. А старшая дочь еще и намекнула, что она сейчас очень старается в плане занятий, поэтому она хочет новый iPhone", - рассказала Настя Приходько.

Ранее Politeka писала, что судья "Співають всі" Приходько насладилась досугом с детьми, вызвав бурные эмоции: "Какие симпатюли все".

Напомним, что судья "Співають всі" Приходько рассказала о необычном опыте, не удержавшись от шутки: "Первый раз в столь поздний час...".

А еще Politeka сообщала, что судья "Співають всі" Приходько забавно потроллила Соседова из "Х-Фактор": "Пух и перья".