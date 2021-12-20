Певица Юлия Санина The Hardkiss показала себя и рассказала о своей своем участии в мультфильме "Мавка. Лісова пісня".

Как пишет Politeka.net, Юлия Санина является популярной отечественной певицей и звездой The Hardkiss. Группа уже более 10 лет радует украинцев своим творчеством в стиле рок. Также Санина участвовала в шоу "Танці з зірками", но победить там не смогла, хотя и заняла второе место. Не забывает Юлия и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых фото Санина была с яркими волосами и стильном костюме. Юлия позировала на обложке для мультфильма "Мавка. Лісова пісня".

"Есть проекты, в которых ты не просто хочешь участвовать, а о которых мечтаешь.

Это именно тот случай. Я просто искренне желала стать частью этого явления. «Мавка. Лесная песня» – это явление украинской мультипликации. Этой красотой и качеством мы будем гордиться на весь мир. Поэтому я радовалась, как ребенок, когда прошла кастинг на озвучку Русалки Водяницы.

Ждать еще год, но оно того стоит, поверьте", - написала Юлия.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как давно я жду этот мультфильм)) это крутая новость))", "У меня такое впечатление, что мы ждем этот мульт уже вечность", "Схожу в кино обязательно", "Ааааааааа!!!!! Как приятно услышать и сразу узнать эти любимейшие нотки в голосе! "Подойди ближче".

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