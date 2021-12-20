"Дизель Шоу" завоевало большую популярность в Украине, и каждый из актеров по-своему нравится зрителям, поэтому они до сих пор говорят о большой утрате, а коллектив не забывает о бывшем члене команды.

"Дизель Шоу" ведут страницу в Инстаграм, где публикуют интересные и смешные номера своих актеров, пишет Politeka.net.

В этот раз коллектив решил вспомнить сценку с погибшей Мариной Поплавской. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Актриса предстала в образе заботливой мамы, которая ищет мужа для своей дочери.

Публикация быстро собрала более 10 тысяч просмотров и много комментариев. Видно, что украинцы до сих пор горюют по Марине Поплавской.

"Земля ей пухом 😢", "СПАСИБО за то что вы не забываете и помните. О Марианне нельзя забыть.😊🌟😊", "Как же тяжело смотреть выпуски и понимать, что Марины нет с нами 😭", "Мариночка незаменимая!!", "Непревзойденная, невероятная незаменимая, лучшая.....Очень не хватает.....", - написали пользователи Сети.

Отметим, Марина Поплавская погибла в ДТП на житомирской трассе 20 октября 2018 года. Актриса сидела на переднем сидении автобуса, который столкнулся с грузовиком. Также пострадали четверо ее коллег.

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