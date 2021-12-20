"Дизель Шоу" ведут страницу в Инстаграм, где публикуют интересные и смешные номера своих актеров, пишет Politeka.net.
В этот раз коллектив решил вспомнить сценку с погибшей Мариной Поплавской. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Актриса предстала в образе заботливой мамы, которая ищет мужа для своей дочери.
Публикация быстро собрала более 10 тысяч просмотров и много комментариев. Видно, что украинцы до сих пор горюют по Марине Поплавской.
"Земля ей пухом 😢", "СПАСИБО за то что вы не забываете и помните. О Марианне нельзя забыть.😊🌟😊", "Как же тяжело смотреть выпуски и понимать, что Марины нет с нами 😭", "Мариночка незаменимая!!", "Непревзойденная, невероятная незаменимая, лучшая.....Очень не хватает.....", - написали пользователи Сети.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Внезапно ушел из жизни народный артист РФ, его фильмы обожали миллионы: «Большая утрата»
Полякова засветила странный подарок младшей дочки на День Святого Николая: "Все люди как люди, а ты..."
Судья "Мастер шеф" Мартыновская эмоционально обратилась к украинцам: "Мои хорошие..."
"Сын заметил, что в гробу не его отец": под Запорожьем разгорелся скандал на похоронах
Отметим, Марина Поплавская погибла в ДТП на житомирской трассе 20 октября 2018 года. Актриса сидела на переднем сидении автобуса, который столкнулся с грузовиком. Также пострадали четверо ее коллег.
Напомним, в "Дизель Шоу" высмеяли таксистов и их пассажиров на новый год
Как сообщала Politeka, в "Дизель шоу" высмеяли супружескую измену в больнице, веселое видео с Булитко
Также Politeka писала, что актер "Дизель шоу" Бережок устроил "пьянку" на съемочной площадке перед концертом