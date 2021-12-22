Актер Артур Логай из сериала "Моя улюблена Страшко", а также победитель "Танців з зірками", ничего не утаил по поводу заработков.

28-летний Логай стал гостем авторской программы радиоведущего Славы Демина, в которой рассекретил свои заработки.

Демин отметил, что топовые актеры сейчас в Украине получают в среднем за один съемочный день 15 000 гривен.

"Ну, вот где-то рядышком...", - подтвердил Логай, чем удивил ведущего, ведь ранее Артур заявлял, что еще не дорос до топа.

Демин поинтересовался, за счет чего тогда у актера такие впечатляющие гонорары.

"Медийность актера... качество проектов, все-таки, и лояльность зрителя, наверно... Существуют же цифры, которые никто не видит, но про которые все знают - цифры проектов, сериалов, шоу. Наверно, за счет этого. Плюс есть люди, с которыми я могу посоветоваться... Мне вообще было сложно формировать, какую-либо цену для себя... По жизни сложно оценивать, сколько я стою", - разоткровенничался Логай.

Когда Демин прямо попросил его озвучить максимальный гонорар, актер на секунду замялся: "А, я же честно работаю, точно, у меня же ФОП - я могу говорить. 13 тысяч гривен".

Подразумевается, что Логай получает столько за один съемочный день.

Ранее сообщалось, победитель "Танців з зірками" Артур Логай с петлей на шее напугал кадрами: "До конца..."

Также, мама Артура Логая замужем за крестным его сына: победитель "Танців з зірками" рассказал правду о семье

Politeka рассказывала, "жесткий развод": Артур Логай впервые рассказал, почему не носит фамилию отца