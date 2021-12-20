Як пише Politeka.net, Камалію прозвали найбагатшою співачкою України, адже вона одружена з пакистанським мільярдером, який веде бізнес в Україні та Британії. У пари є двоє дочок-близнят, які вже радують українців своїми талантами. Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Камалія позувала в синій кофті і хвалилася видом на тлі дерев і снігу.
"Дізнаєтеся, де я?",- запитала Камалія.
Фанати поставили тисячу лайків і написали коментарі:
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"У Закарпатті", "як завжди, у Буковелі", "як швидко. В Карпатах?", "Гарного відпочинку і веселих свят!".
У другій публікації Камалія сиділа в літаку поруч з чоловіком.
"Буковель, до швидкої зустрічі!)", - написала зірка.
"Ну нарешті можу виходити після роботи", - додала Камалія.
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