Співачка Камалія, яку прозвали найбагатшою артисткою України, показала, де опинилася з чоловіком-мільярдером.

Як пише Politeka.net, Камалію прозвали найбагатшою співачкою України, адже вона одружена з пакистанським мільярдером, який веде бізнес в Україні та Британії. У пари є двоє дочок-близнят, які вже радують українців своїми талантами. Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Камалія позувала в синій кофті і хвалилася видом на тлі дерев і снігу.

"Дізнаєтеся, де я?",- запитала Камалія.

Фанати поставили тисячу лайків і написали коментарі:

"У Закарпатті", "як завжди, у Буковелі", "як швидко. В Карпатах?", "Гарного відпочинку і веселих свят!".

У другій публікації Камалія сиділа в літаку поруч з чоловіком.

"Буковель, до швидкої зустрічі!)", - написала зірка.

"Ну нарешті можу виходити після роботи", - додала Камалія.

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