Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є популярною моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Варто відзначити, що Соня Євдокименко живе в Нью-Йорку, де навчається на дизайнера.

Так, на цей раз модель опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз вона відпочиває в місті Тулум, Мексика. На кадрах Соня Євдокименко показала моменти з розкішного весілля, на яку вона вирушила зі своїм нареченим-мільйонером зі списку Forbes - Денисом Жадановим.

"Любов це відповідь", - додала Соня Євдокименко.

Для весілля Соня Євдокименко вибрала приголомшливий наряд. На ній довга сукня з легкої тканини м'ятного кольору, під яку вона одягла топ малинового кольору. Свій образ вона розбавила туфлями на шпильці червоного кольору.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Яка чудова дівчина. Хочеться, щоб була щаслива"," Подумала, що ви вийшли заміж", "Ваш хлопець схожий на вашого дідуся Анатолія. Типаж такий же, красива Ви пара", "Сонечка, ваше весілля коли?", "Красиве весілля".

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