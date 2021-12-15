Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є популярною моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Варто відзначити, що Соня Євдокименко живе в Нью-Йорку, де навчається на дизайнера.
Так, на цей раз модель опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз вона відпочиває в місті Тулум, Мексика. На кадрах Соня Євдокименко показала моменти з розкішного весілля, на яку вона вирушила зі своїм нареченим-мільйонером зі списку Forbes - Денисом Жадановим.
"Любов це відповідь", - додала Соня Євдокименко.
Екс-суддя " Х-Фактора "Сосєдов виговорився про образу на Пугачову:" Могла б мені сказати..."
Полякова в кардинально новому образі з'явилася за ручку з екс-кавалером Огневич: "Не перший рік живу..."
"Сказали пити парацетамол і сидіти вдома": трагедія сталася з пароділлю в Одесі
Дан Балан осоромився перед Осадчою в білому вбранні, з'явилося відео: "Натхнення"
Еллерт після розставання з Мішиною "втішив" кинуту "холостячку" Огневич: "Спекотно щось стало"
Для весілля Соня Євдокименко вибрала приголомшливий наряд. На ній довга сукня з легкої тканини м'ятного кольору, під яку вона одягла топ малинового кольору. Свій образ вона розбавила туфлями на шпильці червоного кольору.
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Яка чудова дівчина. Хочеться, щоб була щаслива"," Подумала, що ви вийшли заміж", "Ваш хлопець схожий на вашого дідуся Анатолія. Типаж такий же, красива Ви пара", "Сонечка, ваше весілля коли?", "Красиве весілля".
Раніше повідомлялося, внучка Софії Ротару В сітчастих штанях і маленькому купальнику розімліла на пляжі: кадри з відпочинку
Також, племінниця Ротару приміряла одяг чоловіка-хокеїста, несподівані кадри: "Як можна в ній рухатися"
Politeka розповідала, внучка Софії Ротару похвалилася райським відпочинком з мільйонером зі списку Forbes: "Пальми, океан і ..."