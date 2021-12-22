Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Олег Винник став героєм програми "Світське життя" і в інтерв'ю Каті Осадчій розповів про дует з Олею Поляковою і гроші, які йому пропонували інші артисти за спільні пісні. Треба сказати, що артист приголомшив ведучу і глядачів сумою, точніше подарунком, який йому пропонували за дует.

Так, за словами Олег, до нього приходять не тільки з піснями, а й з грошима, і просять записати дует. На запитання ведучої, про яку суму грошей йдеться, і чи може бути це 100 тисяч доларів, Винник тільки посміявся, що Катя так дешево його оцінила.

За словами виконавця, йому пропонували навіть більше півмільйона доларів, точніше натякнув, що мова йшла про дорогий автомобіль.

"Мені соромно, щоб якась прихильниця подарувала якийсь такий подарунок, на якому ти їздиш", - завуалював Олег. І додав, що його не цікавлять коштовності. "Роби свою справу. Господь Бог, він там все бачить", - відповів Винник на припущення Осадчої, що він не погодився на дорогий автомобіль в обмін на Дует.

Нагадаємо, Винник без приховування розкрив Осадчу хворобу, через яку скасував концерти: "Спав по 18 годин".

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