Молдавский певец и экс-тренер "Голосу країни" Дан Балан, который строит карьеру в Украине, едва не лишился жизни, нечаянно упав с сильной высоты.

На одной из фан-страничек 42-летнего Дана Балана в Инстаграм опубликовали фрагмент его интервью в Let’s Go! Show на радио NRJ, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Певец рассказал о страшном случае в своей жизни, произошедшим с ним в 2004 году в Москве, когда он "очень-очень сильно упал". Дан Балан тогда много путешествовал с группой O-Zone. Коллектив пригласили на церемонию вручения наград "Стопудовый хит".

"Нам дарят приз, я забываю, откуда мы зашли на сцену - а на сцене декорация в виде ступенек, и мне показалось, что там выход. Возвращаемся, все за мной (думают, наверно, он знает [куда идти]). А я очень уставший, не понимал вообще, в каком я мире... и на эти ступеньки, иду как бы к выходу. Они заканчиваются - и бездна. Я делаю шаг - шесть метров я падаю. Рядом был металлический штырь, я прямо рядом с ним упал", - поделился Дан Балан, отметив, что высота, с которой он рухнул была сравнима с 2-3 этажом здания.

К счастью, певец остался цел, почти цел.

"Я смог встать, все нормально в принципе, но была травма на всю жизнь", - подытожил артист.

Напомним, Дан Балан, который больше не в "Голосі країни", теперь разъезжает по корпоративам

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