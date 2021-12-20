Як пише Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram Катерина Осадча, яка разом зі своїм чоловіком шоуменом Юрієм Горбуновим веде популярне вокальне шоу "Голос країни", показала закулісся зйомок 12 сезону проекту.

«Починати. А в ефірі ви побачите "Голос країни" вже в січні", - зазначила Осадча.

Як відомо, в новому сезоні в тренерське крісло повернувся лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, а Оля Полякова зайняла місце Тіни Кароль. У перших випусках "Королева ночі" з'явиться в ефектному чорному платті з декольте і зібраними у високий хвіст волоссям.

Також тренерами учасників стали Потап і Надя Дорофєєва.

Репер і продюсер для зйомок "Голосу країни" вбрався в світлий костюм з принтом.

Святослав Вакарчук на зйомках з'явився в м'ятій сірій футболці, чорній сорочці і штанях.

Раніше Politeka писала, що Вакарчук з "Океан Ельзи" покинув Україну, з'явилися фото:" Натхненний і готовий...".

Нагадаємо, що новий сезон "Голосу країни", Вакарчук поділився очікуваннями від учасників: "життя вчить...".

А ще Politeka повідомляла, що новий "Голосу країни": Дорофєєва вперше розповіла, кого візьме в команду і обмовилася про Полякову.