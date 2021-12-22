Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая решила снова побыть тренером на популярном песенном шоу, поделилась новыми кадрами из гримерки.

Надя Дорофеева в новом сезоне "Голоса" снова попробует силы в качестве тренера, поэтому активно готовится к будущим эфирам, пишет Politeka.net. Сейчас певица держит интригу и показывает лишь некоторые кадры с подготовки.

"Я уже приехала на съемки слепых прослушиваний. Кстати, все тренеры другие опоздали на 1,5 часа!" - шутливо пожаловалась Надя на своих коллег.

Как понятно из слов Нади, начались съемки слепых прослушиваний самого масштабного вокального шоу страны "Голос країни-12 ". Похоже, перед Новым годом активизировался съемочный процесс, как видно, уже появились первые подробности и эксклюзивные фото из-за кулис.

Напомним, что тренерами в это раз стали: украинский продюсер Потап, поп-королева Оля Полякова, певица Надя Дорофеева, солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Также ранее Надя она решила сделать подарок своим поклонницам, собрав косметические средства, которыми пользуется в одной коробке.

"Опиши свой 2021-ый одним предложением — за лучший коммент я и подарю подарок ✨", - написала артистка.

Запись Надя Дорофеева подкрепила снимком, на котором позирует на ковре возле зеркала и ярко красит губы. Позади нее можно заметить вещи из гардероба.

Напомним, Дорофеева показала, что ее не устраивает в своем лице

А еще Politeka писала, что Дорофеева с новой прической удивила образом, в котором явилась на эфир "Голосу країни"

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