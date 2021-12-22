Як пише Politeka.net, відомий український блогер та учасник блогерського колективу SILIRADA із Чернівців Тьома Паучек брав участь в 11 сезоні шоу "Голос країни". Співак був підопічним відомого українського виконавця Діми Монатіка, якого вважає своїм кумиром.
Хлопець покинув шоу у фіналі, після того, як заспівав із Монатіком народну пісню "Ти ж мене підманула".
Однак на офіційній сторінці "Голосу країни" в Instagram повідомили, що Тьома Паучек повернувся на шоу в ролі ведучого бекстейджу.
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"Дякую "Голос країни" за таку можливість поринути у щось нове", - сказав Тьома.
Нагадаємо, що нещодавно на "1+1" стартували зйомки 12 сезону проєкту "Голос країни", тренерами у якому сталі Оля Полякова, Потап, Надя Дорофєєва та Святослав Вакарчук.
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