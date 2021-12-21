Юрій Горбунов - ведучий різних проектів, в тому числі і "Голосу країни", в якому цього року тренерами стали чотири зірки - фото з ними опубліковано в Instagram.

Юрій Горбунов вирішив показати фото, зроблене за лаштунками шоу "Голос країни", передає Politeka.net. Ведучий постав у компанії зіркових тренерів Олі Полякової, Наді Дорофєєвої, Святослава Вакарчука, Потапа, а також своєї дружини - Каті Осадчої.

Всі посміхалися і виглядали щасливими.

За три години публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.

"А де Тіна Кароль, без неї це шоу перетвориться на балаган", "Ви такі Класні всі", " Вакарчука, щось не хочеться бачити...", "🔥Чудова підібралася команда, всі кращі👏 👍 😍", " і Оля там буде? Ну все краще не дивитися... тільки її і чутно буде. Вона хороша співачка, але в шоу вона нестерпна", "щось Наді з образом перемудрили...",- написали користувачі Мережі під постом Юрія Горбунова.

Зазначимо, Святослав Вакарчук погодився стати тренером на шоу "Голос країни" після п'ятирічної перерви. Мета артиста знайти і допомогти справжнім талантам.

Оля Полякова ж вперше бере участь у зйомках цього шоу, для неї це цікавий досвід.

Нагадаємо, Вакарчук з "Океану Ельзи" показав, як світиться від щастя після розлучення

Як повідомляла Politeka, Вакарчук з "Океан Ельзи" похвалився, як провів час за кордоном

Також Politeka писала, що Полякова в чорному, а Вакарчук у м'ятій футболці