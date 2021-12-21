Юрій Горбунов вирішив показати фото, зроблене за лаштунками шоу "Голос країни", передає Politeka.net. Ведучий постав у компанії зіркових тренерів Олі Полякової, Наді Дорофєєвої, Святослава Вакарчука, Потапа, а також своєї дружини - Каті Осадчої.
Всі посміхалися і виглядали щасливими.
За три години публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.
"А де Тіна Кароль, без неї це шоу перетвориться на балаган", "Ви такі Класні всі", " Вакарчука, щось не хочеться бачити...", "🔥Чудова підібралася команда, всі кращі👏 👍 😍", " і Оля там буде? Ну все краще не дивитися... тільки її і чутно буде. Вона хороша співачка, але в шоу вона нестерпна", "щось Наді з образом перемудрили...",- написали користувачі Мережі під постом Юрія Горбунова.
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Зазначимо, Святослав Вакарчук погодився стати тренером на шоу "Голос країни" після п'ятирічної перерви. Мета артиста знайти і допомогти справжнім талантам.
Оля Полякова ж вперше бере участь у зйомках цього шоу, для неї це цікавий досвід.
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