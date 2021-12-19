Виктория Смеюха в своем недавнем интервью обвинила бывшую коллегу Славу Каминскую в абьюзе, сообщает Politeka.net. Последняя отшучивается на эту тему, и даже исполнила песню "Абьюзер".
После скандала брюнетка отправилась за границу. Виктория Смеюха в новых сторис Инстаграм опубликовала кадры из Неаполя (Италия).
Артистка записала сторис, снимая себя в зеркало. Певица была в белом халате, а позже подошла к окну и похвасталась голубым небом, солнечной и теплой погодой.
"Доброе утро! Кто-то уже встал, я уверена, что вы тоже бодренькие, пора вершить великие дела! Вот у нас такая погода в Неаполе - посмотрите! Какое небо! И вот обратите внимание, какая красивая картина на доме", - рассказала Виктория Смеюха.
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"Это пример идеальной погоды", - добавила она в подписи.
Отметим, сейчас Виктория Смеюха занимается развитием сольной карьеры, как и ее коллега Слава Каминская. Обе выпускают песни. В частности, на днях первая порадовала новым хитом "Говори, что хочешь".
Напомним, Смеюха после скандала с Каминской неожиданно появилась с Билык
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