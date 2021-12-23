Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK". Также, Настя Каменских является судьей на шоу "Маска".

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Настя Каменских недавно проснувшись позирует на кухне в длинном свитшоте. Под фото певица решила в подробностях описать своё зимнее утро.

"Проснуться перед рассветом. Вокруг еще темно. И так тихо-тихо.



Сладко потянуться, зажечь свет в гостинной. Там елочка, камин, гирлянды. Такое ощущение праздника сразу



Из-за угла появляется сонная Мими.

Ставлю чайник. Чуть приоткрываю окно, чтобы выглянуть на улицу - не выпало ли больше снег за ночь.

Запах мороза. Зимы. Приближающихся праздников. Волшебства.



Щелчок - чайник закипел. Четверг. Утро. Начинается новый день



Пусть он будет хорошим", — написала Настя Каменских.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Красавица", "Снежная королева", "Красотка", "Королева", "Одежда супер", "Дай бог, что бы твои желания сбылись", "Пусть этот день будет самым лучшим".

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