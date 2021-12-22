Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, заговорила о новых отношениях и прокомментировала роман с хореографом "Танці з зірками".

Александра Зарицкая ответила на вопросы об отношениях за кулисами концерта «Музыкальная платформа. Лучшая песня года», сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу.

В частности, несколько месяцев назад солистка KAZKA рассталась со своим бойфрендом, который сильно ревновал ее к партнеру по "Танцям з зірками" Юрию Мешкову.

Однако сейчас звезда счастлива, ведь нашла партнера, с которым в прекрасных отношениях, она ходит с ним на свидания, и поучавствовала в фотосессии.

"Иногда я с ним встречаюсь, иногда не встречаюсь", - загадочно добавила Александра Зарицкая.

А на вопрос связывают ли ее с хореографом Юрием Мешковым романтические отношения, солистка KAZKA ответила уклончиво, мол у всех нас есть романтические отношения, и если они счастливые люди, то у них они есть.

Отметим, недавно KAZKA сняла Юрия Мешкова в своем клипе. Пара сыграла влюбленных. Исполнительница устроила танцору настоящие испытания: хореограф погружался под воду, лежал в багажнике авто и был обмотан телефонными проводами.

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