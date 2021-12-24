Как сообщает Politeka.net, на фан-страницах в Instagram, посвященных шоу "Холостяк" опубликовали забавные кадры со съемок шоу "Хто зверху?", на которых можно увидеть, как ведущая программы Леся Никитюк признается в любви участнику Михаилу Заливако.

Судя по кадрам, на съемки шоу Миша пришел без своей возлюбленной Анны Богдан, так что Леся позволила себе некоторые вольности. На одном из видео она проводит парня к конкурсу с доской, при этом прицепила себе на голову фату. В еще одном ролике Никитюк смотрит в сторону Заливако, держа в руках табличку с надписью: "Миша, я тебя люблю".

В комментариях к видео видно, что пользователи недовольны поведением телеведущей, о чем поспешили ей сообщить: "Никитючке пора замуж. Всю программу приставала к Холостяку! (Хотя все знают, что Михаил и Анна все вместе)", "Да, ей давно пора", "Думаю, это сценарий!", "Какой выпуск это?", "Она меня раздражает".

Напомним, Заливако встал на одно колено перед Лесей Никитюк, Богдан молчать не стала: "Смешно!".

Как сообщала Politeka, Никитюк в платье с вырезом потрясла роскошными формами на фото с детьми: семейные кадры.

Также Politeka писала, что Леся Никитюк хвастнула своими кулинарными талантами, показав домашние кадры: "Семейная интеграция".