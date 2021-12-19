Певица Александра Зарицкая, которая является солисткой группы KAZKA, показала, как проводит время в Одессе.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая стала успешной артисткой в Украине, будучи солисткой коллектива KAZKA. Артистка также недавно участвовала в проекте "Танці з зірками", где с партнером Юрием Мешковым заняла пятое место. За время проекте Александре удалось сбросить около 20 кг, а после шоу звезда намекнула, что у нее с партнером по "танцям" нечто большее. Парочка снялась вместе в новом клипе группы KAZKA. Не забывает Зарицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Александра была вместе с Даниэлем Салемом, популярным ресторатором, телеведущим, участником "Танців з зірками" и шоу "Маска". пара кружилась в ресторане, танцуя вальс.

"В Одессе классно. Даниэль вспомнил прошлое и закружил меня в вальсе", - написала Зарицкая.

Александра и Даниэль танцевали под счет, пока их снимали.

Напомним, украинскую артистку Зарицкую и ее партнера по “Танцям з зірками” Мешкова "раскусили" после свежих кадров

А еще Politeka писала, что отношения певицы из коллектива KAZKA Зарицкой и Мешкова после "Танців з зірками" стали на другом уровне

Также Politeka сообщала, что похудевшая Зарицкая из KAZKA приняла смелую позу, хвастаясь новой фигурой



