Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько стала популярной отечественной певицей и участвовала в шоу "Евровидение". Артистку также приглашали на проект "Співають всі", где она была одной из судей проекта. А недавно звезда прервала творческую паузу и выпустила песню "Подруга". Не забывает Приходько и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Анастасия показала свое лицо и красноречивую подпись.
"*****, опять нет света", - пожаловалась Приходько.
На еще одном сторис звезда показала, как ребенок ходит по темной комнате. На часах было 00.35.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Певец, за которого "хотела замуж" Тина Кароль засмотрелся на похудевшую Зарицкую: "Огонь"
Оборвалась жизнь участника "Танцев со звездами", ему было всего 34: "Жестокий удар судьбы"
Кароль и Никитюк предстали в одинаковых нарядах, кому идет больше: "Круче, чем на Бейонсе"
В Италии 81-летний пенсионер застрелил сиделку из Украины: "Я больше не мог терпеть"
Известно, что Анастасия живет в особняке на 200 кв. м. под Киевом в элитном поселке. Недвижимость Приходько на себя оформила в 2018 году. Двухэтажный дом стоит на участке в 600 кв. м.
Стоит отметить, что не только Анастасия Приходько страдает из-за коммунальных неприятностей. Так, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" на днях жаловался на отсутствие воды.
Напомним, судья "Співають всі" Приходько среагировала на грубое замечание в свой адрес
Также Politeka писала, что судья «Співають всі» Приходько показала, как расслабляется после тяжелого дня
А еще Politeka сообщала, что судья "Співають всі" Приходько выложила Осадчей, что подарит детям на Новый год