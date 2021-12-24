Певица Анастасия Приходько, которая была судьей "Співають всі", пожаловалась на коммунальную проблему у себя дома.

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько стала популярной отечественной певицей и участвовала в шоу "Евровидение". Артистку также приглашали на проект "Співають всі", где она была одной из судей проекта. А недавно звезда прервала творческую паузу и выпустила песню "Подруга". Не забывает Приходько и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Анастасия показала свое лицо и красноречивую подпись.

"*****, опять нет света", - пожаловалась Приходько.

На еще одном сторис звезда показала, как ребенок ходит по темной комнате. На часах было 00.35.

Известно, что Анастасия живет в особняке на 200 кв. м. под Киевом в элитном поселке. Недвижимость Приходько на себя оформила в 2018 году. Двухэтажный дом стоит на участке в 600 кв. м.

Стоит отметить, что не только Анастасия Приходько страдает из-за коммунальных неприятностей. Так, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" на днях жаловался на отсутствие воды.

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