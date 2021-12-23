Актриса Елена Кравец, которая является звездой "Квартал 95", показала себя до макияжа и после, впечатлив видом.

Как пишет Politeka.net, Елена Кравец является популярной отечественной актрисой и звездой студии "Квартал 95". Артистка также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фолловерами всем интересным.

На новом видео Елена Кравец показала себя без мейкапа, танцуя под музыку. После этого появилась с макияжем.

"Когда и до, и после ты непревзойденная", - написала Елена.

Фанаты посмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Непревзойденная", "Самая красивая, и настоящая, огонь", "Идеальная, мега", "Солнце нашей Украины", "Просто красотка", "Всегда прекрасная", "Леночка, вы просто супер", "Глаза преобразились в фантастические", "Интервью с Машей пошло на пользу", "Ничего не поменялось ....красота и есть красота", "Вам очень идет короткая стрижка. Стали намного моложе", "Вы всегда прекрасно выглядите, я Вас обожаю", "20 лет разницы".

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