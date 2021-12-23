Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є популярним канадським і українським ресторатором, а також суддею проекту "Майстер Шеф". Зірка також активно веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових сторіс Ектор вирішив розповісти про свою подорож.
"На Новий рік ми з мамою відлітаємо в Стамбул", - написав Хіменес-Браво.
"Я вже знаю, що я буду робити на Новий Рік. Новий рік я буду з мамою в Стамбулі. Це буде перший раз, що мама буде в Туреччині", - сказав Ектор.
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"Тільки три ночі, це буде дуже швидко. Тому що дуже маленька перерва з моєю роботою, але буде супер", - додав зірка.
"Упевнений, нам сподобається", - написав на сторіс ресторатор.
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