Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом. Зірка нещодавно повернувся до творчості і випустив кілька синглів, а також один міні-альбом. Зовсім недавно артист дав перші сольні концерти, зібравши кілька разів аншлах. Сьогодні, 18 грудня, у Дантеса був теж концерт. Зірка не забуває і про Instagram, де веде сторінку.
На нових сторіс Володимир показав, як виступав на сцені з гітарою. Дантес зробив репост в сторіс Instagram.
На наступному сторіс Володимир вже знімав сам себе. Зірка стояв біля новорічної ялинки, позуючи в окулярах і шапці, а також стильних окулярах.
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"Хто пам'ятає ці цукерки? Ностальгія!",- написав Володимир на сторіс.
"Діти. Дуже важливе питання, скажіть будь ласка, хто пам'ятає ось ці шикарні цукерки з 95-го року. Зараз звичайно мої Передплатники: "ми не народилися!",- сказав Володимир.
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