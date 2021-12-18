Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав себе після виступу записав сторіс, розповівши про ностальгію по 90-х роках.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом. Зірка нещодавно повернувся до творчості і випустив кілька синглів, а також один міні-альбом. Зовсім недавно артист дав перші сольні концерти, зібравши кілька разів аншлах. Сьогодні, 18 грудня, у Дантеса був теж концерт. Зірка не забуває і про Instagram, де веде сторінку.

На нових сторіс Володимир показав, як виступав на сцені з гітарою. Дантес зробив репост в сторіс Instagram.

На наступному сторіс Володимир вже знімав сам себе. Зірка стояв біля новорічної ялинки, позуючи в окулярах і шапці, а також стильних окулярах.

"Хто пам'ятає ці цукерки? Ностальгія!",- написав Володимир на сторіс.

"Діти. Дуже важливе питання, скажіть будь ласка, хто пам'ятає ось ці шикарні цукерки з 95-го року. Зараз звичайно мої Передплатники: "ми не народилися!",- сказав Володимир.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва у вузькому топі і лосинах вразила фігуркою на паркеті

Також Politeka повідомляла, що Горбунов з Дорофєєвою і Дантесом влаштували сюрприз маленьким українцям

А ще Politeka писала, що Дорофєєва вперше розповіла, кого візьме в команду і обмовилася про Полякову



