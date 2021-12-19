Співак Володимир Дантес, чоловік Наді Дорофєєвої, показав, що у нього сталося і як він вирішив проблему.

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським виконавцем, який прославився після "Фабрики зірок". Деякий час артист співав у дуеті з Вадимом Олійником, а після цього брав творчу перерву до 2019 року. А потім Володимир вирішив повернутися до творчості і випустив кілька синглів, а цього року презентував міні-альбом. Вже в грудні у Дантеса пройшли перші сольні концерти, на яких був аншлаг. Не забуває артист і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому сторіс Володимир показав свій розбитий телефон популярного бренду. безліч тріщин говорили за себе в гаджеті.

"Вирішив полікувати свій телефон", - написав Дантес.

Як можна помітити, Володимир наклеїв пластир на телефон, показавши тим самим, як лікує свій гаджет від отриманого пошкодження.

Фолловери не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією Володимира.

Нагадаємо, чоловік Наді Дорофєєвої Дантес підколов своїх фанатів після концерту, заговоривши про ностальгію

А ще Politeka писала, що Горбунов з Дорофєєвою і Дантесом влаштували сюрприз маленьким українцям

Також Politeka повідомляла, що задоволений Дантес показав, як ефектно прикрасив їх з Дорофєєвої будинок до Нового року



