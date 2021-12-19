Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським виконавцем, який прославився після "Фабрики зірок". Деякий час артист співав у дуеті з Вадимом Олійником, а після цього брав творчу перерву до 2019 року. А потім Володимир вирішив повернутися до творчості і випустив кілька синглів, а цього року презентував міні-альбом. Вже в грудні у Дантеса пройшли перші сольні концерти, на яких був аншлаг. Не забуває артист і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому сторіс Володимир показав свій розбитий телефон популярного бренду. безліч тріщин говорили за себе в гаджеті.
"Вирішив полікувати свій телефон", - написав Дантес.
Як можна помітити, Володимир наклеїв пластир на телефон, показавши тим самим, як лікує свій гаджет від отриманого пошкодження.
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Фолловери не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією Володимира.
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